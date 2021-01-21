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21.01.2021 - 13:50 |

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz biyografisi...

Deniz Bulutsuz kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Ozan Güven ile yaşadıkları aşk olaylı bir şekilde sonlanınca olayların odağında yer alan isim olan Deniz Bulutsuz'un sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında?

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz biyografisi...
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Deniz Bulutsuz kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde oyuncu sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiaları ile gündeme gelen Deniz Bulutsuz hakkında araştırmalar bugün davanın görülmeye başlanması ile yeniden araştırma konusu olmaya başladı. Peki Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? İşte Deniz Bulutsuz hakkında merak edilenler...

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.

NE YAŞANMIŞTI?

Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz aşkı olaylı bitmişti. İddialara göre Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları geçtiğimiz yıl Temmuz ayında magazin gündemine bomba gibi düşerken iki taraftan da kendisini savunan açıklamalar peş peşe gelmiş olay mahkemeye taşınmıştı.

Darp olayını soruşturan savcılığın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanı iki tarafın adli vaka raporlarını değerlendirdi. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürü raporunda Ozan Güven’deki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokmadığını, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunu belirtti.

Oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven'in ‘hakaret', ‘kasten yaralama' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 13,5 yıla kadar hapsi istendi.

Ozan güven hakim karşısına çıkıyorEski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına bugün başlanıyor. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi.
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