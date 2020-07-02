Deniz Bulutsuz: Şiddet bayıldıktan sonra da devam etti

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz aşkı olaylı bitti. İddialara göre; 45 yaşındaki Güven, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Bulutsuz ile 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti. Oyuncunun kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede “Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.

Mahkeme, Ozan Güven’in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “darp” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla Güven’den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, “Ozan Güven tarafından kendi evinde 1 saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kast eden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Ozan Güven de Bulutsuz’dan şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.”