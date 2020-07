Deniz Bulutsuz'un darp edilmiş haline ait fotoğraflar ortaya çıktı

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz aşkı olaylı bitti. İddialara göre; 45 yaşındaki Güven, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Bulutsuz ile 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti. Oyuncunun kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etmişti. Güven’den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sunmuştu. Son olarak genç kadının darp edilmiş haline ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasını istedi. Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven’in şoförü eve bıraktı.

'AYAKKABILARIM OLMADAN EVDEN ÇIKTIM'

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: “Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım. Elimde su şişesi ile beklerken ‘Bana biraz su ver’ dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, ‘Al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı.”

'OYUNA GELDİM'

Ozan Güven ise ifadesinde, ayrılmak istediğini, bu yüzden kız arkadaşının oyununa geldiğini belirterek, “İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Evde ben ayrılmak istediğimi söyleyince ‘Eğer ayrılırsan seni rezil ederim’ dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komidinin üzerinde duran abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı” diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BULUTSUZ'A DESTEK

Sosyal medyada da Ozan Gğven'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Oyuncunun Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin fotoğrafları ve ifadesinin ortaya çıkmasından sonra Hadise, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Nedim Saban, Bige Önal, Berrak Tüzünataç gibi birçok ünlü isim, oyuncuya tepki gösterdi.

CAN MANAY'A BENZETİLDİ

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı da Ozan Güven'i yıllar önce 'Fi' adlı dizide canlandırdığı 'Can Manay' karakterine benzetti. Can Manay, hem üniversitede psikoloji dersleri vermekte hem de kendi televizyon programında terapi yapan bir karakterdi. Karakter, hayatının kadınına sahip olabilmek için kadına şiddet dahil her türlü kötülüğü yapabiliyordu. Twitter'da da Güven için "Dizideki karakterine uygun bir rol sergilemiş" gibi yorumlar yapıldı.