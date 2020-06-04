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04.06.2020 - 11:37 |

Deniz Seki: Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz..

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı.

Deniz Seki: Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz..
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Deniz Seki, geçmiş yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü.

Deniz Seki: Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz..

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptıOyuncu Nesrin Cavadzade geçen hafta paylaştığı fotoğraf ile yaz aylarını geçirmek için gittiği evinde temizlik işlerine giriştiğini söylemişti. Cavadzade, son paylaşımında sporunu aksatmadığını gösterdi.
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Cadde Yazarları

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