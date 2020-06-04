Deniz Seki: Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz..

Deniz Seki, geçmiş yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü.