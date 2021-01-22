Deniz Seki: Vücudumda sarkma söz konusu değil!

Bir süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Deniz Seki'nin, dün vücudunda oluşan sarkmaları toparlatmak için estetik ameliyata girdiği öne sürüldü. 2,5 ayda 22 kilo vererek 36 beden olan şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"SAĞLIKLI VE SIKILAŞARAK KİLO VERDİM"

Göğüs estetiği ameliyatı geçirdiğini belirten Seki, "Vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki'nin o açıklaması şöyle:

"Dün Doktor Müge Sevindik tarafından gerçekleştirilen operasyonum uzun süredir planladığım göğüs estetiği ameliyatım ile ilgilidir. Haberlere konu olan, Şeyda Coşkun'dan almış olduğum destek ve verdiğim kilolardan dolayı vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir. Aksine Şeyda Coşkun sayesinde sağlıklı beslenme, pilates ve yürüyüş ile tanışmış, 2,5 ayda gayet sağlıklı ve sıkılaşarak, kilo verdiğimi bilgilerinize sunarım."

"BACAKLAR GERÇEKTEN İNCE"

Deniz Seki’nin fotoğraflarının altına bir takipçisi, “Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış” diye yazmıştı. Photoshop eleştirilerine yanıt, Seki’yi zayıflatan Şeyda Coşkun’dan gelmişti: Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim.