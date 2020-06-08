Dünya dalış rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, Dünya Çevre Günü için düzenlenen pek çok etkinlikte yer aldı. Pandemi nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleşen Sualtı Atık Sergisi’nin de içinde bulunduğu organizasyonda, milli sporcu oldukça keyfili bir söyleşiye imza attı. Instagram üzerinden yapılan ve geniş kitlelerce izlenen yayında Ercümen, doğaya verilen zararların etkisini anlattı. “Yaşadığımız iklim krizi, doyumsuzca tüketime dayanan dünya düzeninin bedeli... Deniz kirliliğinden, biyoçeşitliliğin kaybına kadar, geçmişte doğaya verilen zararların etkisini görüyoruz. Bugünkü eylemlerimizle de geleceği şekillendiriyoruz. Yerküremiz için acil harekete geçme zamanı. Plastik işgaline uğramış denizler, su savaşları, kıtlık kaderimiz olmamalı” diyen milli sporcu, ‘Deniz varsa hayat var’ vurgusu yaptı.