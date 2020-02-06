Depremzedelere 800 bin TL bağış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD temsilcilerini ziyaret eden grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Günaydın Et ve Restoranlar grubu adına 800 bin lira değerinde büyük bir bağış yaptı.

Yaşanan büyük felaket için üzüntülerini dile getiren Cüneyt Asan “Ülkemizde yaşanan bu acı günlerde hepimiz tek yürek olarak kenetleniyorsak ne mutlu. Ben çaresizlik ve yokluk nedir iyi bilirim. Günaydın Et ve Restoranlar grubu olarak depremin evlerde ve kalplerde yarattığı hasarı, kaybı bir nebzede olsa dindirebiliyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptı ancak bu durum özel ve tüm iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik. Ülkemizin bize verdiklerinin farkındayız, bu ülke için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz, şimdi birlikte yaraları sarma zamanı ” dedi.