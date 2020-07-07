Devlet Kuşu filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Devlet Kuşu filmi kaç yılında çekildi?

Devlet Kuşu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün'ün oturduğu filmin başrollerinde Kemal Sunal, Serpil Çakmaklı, Hüseyin Kutman, Bülent Kayabaş, Yadigar Ejder gibi birbirinden usta isimler yer almaktadır. Gecekondu mahallesinde hayatını sürdüren Mustafa mahalleden Aynur'a aşıktır. Ama girdiği hiçbir işte dikiş tutturamaz keza arkadaşları Murat ve Sülo'da onun gibidir. Mahalleye gelen Zengin iş adamı Zülfikar'ın kızı Hülya, Mustafa'yı görünce aşık olur. Devlet Kuşu'nun başına konduğunu düşünen Mustafa sonunda paranın saadet getirmeyeceğini düşünerek mahallesi ve arkadaşlarına geri döner. İşte Devlet Kuşu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Devlet Kuşu, Orhan Kemal'in aynı adlı kitabından uyarlanan 1980 yapımı bir Türk filmi. Senaryosunu Orhan Aksoy'un yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise yine Memduh Ün üstlenmiştir. Film komedinin yanında dram öğeleri de içerir. 1961 yapımı Avare Mustafa filminin yeniden çevrimidir. Bu filmi de Memduh Ün çekmişti.

DEVLET KUŞU FİLMİ KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.

Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.

OYUNCULARI

Kemal Sunal (Belmondo Mustafa)

Serpil Çakmaklı (Aynur)

Hüseyin Kutman (Zülfikar)

Bülent Kayabaş (Sülo)

Yadigar Ejder (Murat)

Reha Yurdakul (Kahveci Taşkasaplı)

Mehtap Ar (Hülya)

Nermin Özses (Şöhret)

Muhteşem Durukan (Mehmet)

Sabahat İzgü (Naime)