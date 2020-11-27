Didem Soydan: Beni adÄ±mla Ã§aÄŸÄ±r Danyal

27.11.2020 - 17:51 |
Didem Soydan: Beni adÄ±mla çaÄŸÄ±r Danyal
Model Didem Soydan, sosyal medya hesabÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k yÄ±lanÄ± ile Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.
Sosyal medyayÄ± aktif kullanan Didem Soydan, Instagram hesabÄ±ndan dikkat Ã§eken bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.Â TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k yÄ±lanÄ± ile poz verdi. 36 yaÅŸÄ±ndaki model, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na, Ä°ngilizce olarak "Beni adÄ±mla Ã§aÄŸÄ±r Danyal" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Didem Soydan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyada yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â