Didem Soydan: Beni adÄ±mla Ã§aÄŸÄ±r Danyal

Sosyal medyayÄ± aktif kullanan Didem Soydan, Instagram hesabÄ±ndan dikkat Ã§eken bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.Â TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k yÄ±lanÄ± ile poz verdi. 36 yaÅŸÄ±ndaki model, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na, Ä°ngilizce olarak "Beni adÄ±mla Ã§aÄŸÄ±r Danyal" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Didem Soydan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyada yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â