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19.05.2020 - 14:15 |

Didem Uzel: Siz olmasaydınız, olmazdım

Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Didem Uzel, 49 yaşına bastı.

Didem Uzel: Siz olmasaydınız, olmazdım
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Yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılayan Didem Uzel, şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni yaşım hoş geldin kalbime, ruhuma, fikrime... Seni bekliyordum ne zamandır... Eskimiş gibi görünseniz de eski yıllarım; siz olmasaydınız olmazdım. Yaş almak ne ki! Eğer içinde geçen hikayeyi okumayı becerebilmişsem, gönüllüyüm; tüm yaşlarımı doya doya yaşamaya. Eğer yanımda bir de sarı kafa minik Aslan'ım ve yol arkadaşım varsa..."

Oyuncu Didem Uzel, 2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Aslan ise 2016'da dünyaya geldi.

Didem Uzel: Siz olmasaydınız, olmazdım

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