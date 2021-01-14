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14.01.2021 - 07:00 |

Dijital sergi

TOÇEV Mütevveli ve Yönetim Kurulu Başkanı, yazar, konuşmacı ve çağdaş ebru sanatçısı Ebru Uygun’un ‘Hayatı Odalara Böldüm’ adını verdiği sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Dijital sergi
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TOÇEV Mütevveli ve Yönetim Kurulu Başkanı, yazar, konuşmacı ve çağdaş ebru sanatçısı Ebru Uygun’un ‘Hayatı Odalara Böldüm’ adını verdiği sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sanatçı, Akaretler Sıraevler’de boş bir mekana özel bir uygulama aracılığıyla yerleştirilen yapıtlarını, dijital ortamda izleyicilerle paylaşıyor. Serginin sanal gerçeklik ortamında sunulması ziyaretçilere, iki boyutlu bir ekran aracılığıyla üç boyutlu bir deneyim yaşatıyor. Tüm desenleri detaylıca inceleyebilen konuklar, arzu ederse yapıtları satın alabiliyor.

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