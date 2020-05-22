22.05.2020 - 07:00 |
Doğa tutkunu
Karantina döneminde ağaçların içinde fotoğraflar paylaşan Aslıhan Gürbüz, hayranlarından gelen en çok sorunun ‘Nerede yaşıyorsunuz?’ olduğunu söyledi.
Instagram’dan açıklama yapan oyuncu, “Doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil. Görüyor ve seviyorsan cennettesin. Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar” notunu düştü.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.