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05.09.2020 - 11:45 |

Doğal güzel Aslıhan Karalar

Oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Doğal güzel Aslıhan Karalar
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Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen Aslıhan Karalar, meydan katında bulunan bir restoranda uzun süren bir toplantı yaptı.

Yeni sezon için yoğun bir tempoda görüşmeler yaptığını belirten oyuncu, "Hem dizi, hem de sinema filmleri için gelen teklifler var. Şu aşamada bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, ancak henüz netleşen ve 'şu projedeyim' diyebileceğim bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncunun makyajsız doğal güzelliğinin yanı sıra boynuna taktığı 'Aptallık Etme' yazılı kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

Doğal güzel Aslıhan Karalar

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