Doğukan Manço'dan 'Adam Olacak Çocuk' cevabı

Yusuf Güney, Barış Manço ile özdeşleşen 'Adam Olacak Çocuk' programını yeniden ekrana taşıyacaklarını öne sürdü. Güney'in açıklamasının ardından Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

39 yaşındaki Manço, "Özelden çok sordunuz. 'Adam Olacak Çocuk' programı bir nesil yetiştiren çok değerli bir öğretiydi. Yıllardır birçok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, halihazırda hak sahibi olarak bu bayrağı ailecek biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur" ifadelerini kullandı.