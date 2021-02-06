MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Doğukan Manço'dan 'Adam Olacak Çocuk' cevabı
06.02.2021 - 16:08 |

Doğukan Manço'dan 'Adam Olacak Çocuk' cevabı

Şarkıcı Yusuf Güney, Barış Manço ile özdeşleşen 'Adam Olacak Çocuk' programını sunacağını iddia etti. Usta sanatçının oğlu Doğukan Manço'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Doğukan Manço'dan 'Adam Olacak Çocuk' cevabı
ABONE OL

Yusuf Güney, Barış Manço ile özdeşleşen 'Adam Olacak Çocuk' programını yeniden ekrana taşıyacaklarını öne sürdü. Güney'in açıklamasının ardından Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

39 yaşındaki Manço, "Özelden çok sordunuz. 'Adam Olacak Çocuk' programı bir nesil yetiştiren çok değerli bir öğretiydi. Yıllardır birçok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, halihazırda hak sahibi olarak bu bayrağı ailecek biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yusuf Güney'den 'Adam Olacak Çocuk' açıklaması
    6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atak Hesaplama Nasıl Yapılır? Bebeklerde Atak Hızı Ve Atak Evresi Hesaplama

    Atak Hesaplama Nasıl Yapılır? Bebeklerde Atak Hızı Ve Atak Evresi Hesaplama

    Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

    Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0  

    Kalori İhtiyacı Hesaplama Nasıl Yapılır? Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama Formülü

    Kalori İhtiyacı Hesaplama Nasıl Yapılır? Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama Formülü

    Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0

    Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet