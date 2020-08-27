Doğum günü buluşması

İstanbul cemiyet hayatının renkli simalarından olmasına rağmen uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahu Tuğbay, önceki akşam dostlarıyla bir araya geldi.

Serra Tokar, Atıl Kutoğlu, Simla ve Hüsamettin Beyazıt’ın da aralarında bulunduğu isimler, doğum günü kutlaması vesilesiyle neşeli bir gece geçirdi. Tokar ve Kutoğlu, çektikleri fotoğrafları “Mutlu yıllar Ahu” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.