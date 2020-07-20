Seramikten turizme, porselenden ambalaja kadar pek çok alanda hizmet veren Güral Ailesi, geçtiğimiz hafta tam bir doğum günü maratonu yaşadı. NG Güral Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral için hafta başında Kütahya’daki fabrikada mesai arkadaşları ve ailesinin katılımıyla sade bir kutlama yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen davette, özel hazırlanan pasta alkışlar eşliğinde kesildi.Güral Ailesi’nde bir başka kutlama ise iki gün sonra gerçekleşti. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, eşi Onur Sürmeli’nin organize ettiği kutlamayla yeni yaşına girdi. Hafta sonu da anne Gülsüm Güral için birkaç tören yapıldı. Güral, hafta boyunca onuruna düzenlenen doğum günü davetlerinde mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı.