Doğum kilolarını verdi

Oyuncu, “Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?” sorusuna, “47 kilo ile başladım, 56’yla tamamladım. Şu an 50’yim” yanıtını verdi. Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy’la baktıklarını söyledi.