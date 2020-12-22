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22.12.2020 - 07:00 |

Doğum kilolarını verdi

Kızı Talia’yı bir ay önce kucağına alan Ceyda Ateş, Instagram’dan soru-cevap yaptı.

Doğum kilolarını verdi
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Oyuncu, “Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?” sorusuna, “47 kilo ile başladım, 56’yla tamamladım. Şu an 50’yim” yanıtını verdi. Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy’la baktıklarını söyledi.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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