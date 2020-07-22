Doğuş: Bunu yapan insan olamaz!

Doğuş, "Klibin bugün ikinci günü, dün biraz tehlikeli geçti. Kardeşimin vücudu Can Yaman, ama içi ne diyeyim, içi şamyel mi diyelim. Boğuluyordu dün zor geçti. Bugün yine tekne sahnelerimiz var, atacağım ölecek, ‘Duy’ ses getirsin diye” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Doğuş, "Sudayken yardım ettim ama ameliyatlıyım, öyle çektim ama nasıl oldu bilmiyorum. İnsanlar yardım etti, ekipten arkadaşlar, geçmiş olsun” dedi.

Çekimlerin iyi geçtiğini belirten Doğuş, "Helikopterin içerisinden tavşan çıkartıp atmadık aşağıya ama güzel seyirlik, eğlenceli hepimizin keyif alabileceği bir iş oldu diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"UTANDIM"

Çekimlerde boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Yılmaz, "Küçükken geçirmiş olduğum bir olaydan dolayı, yüzme bilmiyorum. Fobi oluştu bende. İnşallah öğrenirim diye ümit ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da söylemedim, utandım. Utandığım için söyleyemedim, keşke söyleseymişim daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bugün için önlem aldık, artık yüzmeyi bilmediğimi biliyorlar. Gerçekten güzel bir klip oldu, Doğuş ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki kalplere dokunacak bir şarkı oldu" dedi.

"KASIKLARIMDA KİS VARDI"

Ameliyatıyla alakalı konuşan Doğuş, "İnsanların bilmesini istemiyordum. Bel fıtığı ve kasıklarımdan ameliyat oldum. Kasıklarımda kis vardı, 6 saat ameliyatta kaldım. Hatta Mustafa’ya 'ölseydim, bu klipte baya yürürdün' diye takıldım. Benim kis iyi huylu çok şükür, atlattık” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN GÜNÜMÜ ÇEŞME SUYUYLA GEÇİRİYORDUM"

Pandemi sürecinde şarkıcı arkadaşlarının, "Geçinemiyoruz" sözleri hatırlatılınca Doğuş, "23 yıldır çalışıyorum, şükürler olsun. Geçmişime, dünüme, bugünüme, yarınıma şükürler olsun. Daha düne kadar benim yiyecek simit’im yoktu benim. Bir simit’im yoktu, bütün gün suyla, çeşme suyuyla karnımı doyuruyorum. Ben şimdi neden böyle saçma sapan şeylere gireyim ki. Her halimize şükürler olsun, gayette iyiyiz. Biz ailecek çok iyiyiz. Güçlü bir aileyiz, her şeyimiz yolunda, Allah’ımıza şükürler olsun” dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİM BUNLAR"

Son dönemdeki kadına şiddet olaylarına değinen Doğuş, "Bu mevzulara çok gıcığım. İki gün stüdyoya kapanıp onlarla alakalı bir şarkı yapıp kendi kanalıma atmıştım, hiçbir paylaşım yapmadım, kendi kendine dinleniyor. Kadına olan şiddete aşırı derecede gıcığım. Ben şimdi yolda giderken bir kadının dayak yediğini görürsem arabadan inerim, Allah o adamı korusun yani, net diyorum. Çocuğa vurmak kadına vurmak, hayvana vurmak, yaşlı insanlara vurmak, bunlar en son kırmızı çizgilerim bunlar. İnsan değil bunlar, bunu yapan insan olamaz. Kadına vurmak... Delikanlı mısın sen, adam mısın sen, etek giy daha güzel durur sende. Hiçbir delikanlı, kadına vurmaz. Cezaevlerinde bile o adamın suratına tükürürler" şeklinde konuştu.