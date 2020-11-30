Dördüncü mağazasını açtı

Kişiye özel tasarımlarıyla mücevher sektöründe dikkat çeken Lion Diamond, dördüncü mağazasını İstinye Park’ta açtı. Markanın kurucusu Öznur Yakın, her biri el işçiliği ve tek olan butik tasarımları ilk günkü heyecanla mücevher tutkunlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. İş insanı, önümüzdeki yıl Lion Diamond’ın yeni mağazasını Avrupa’da açacağını belirtti.