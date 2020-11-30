MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dördüncü mağazasını açtı
30.11.2020 - 07:00 |

Dördüncü mağazasını açtı

Kişiye özel tasarımlarıyla mücevher sektöründe dikkat çeken Lion Diamond, dördüncü mağazasını İstinye Park’ta açtı.

Dördüncü mağazasını açtı
ABONE OL

Kişiye özel tasarımlarıyla mücevher sektöründe dikkat çeken Lion Diamond, dördüncü mağazasını İstinye Park’ta açtı. Markanın kurucusu Öznur Yakın, her biri el işçiliği ve tek olan butik tasarımları ilk günkü heyecanla mücevher tutkunlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. İş insanı, önümüzdeki yıl Lion Diamond’ın yeni mağazasını Avrupa’da açacağını belirtti.

29 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni29 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilek Birgen ile Doğuş Aydın'ın motorlu alışverişi

Dilek Birgen ile Doğuş Aydın'ın motorlu alışverişi

Son dakika... Alişan ve Demet Akalın'ın tartışılan görüntüleriyle ilgili açıklama

Son dakika... Alişan ve Demet Akalın'ın tartışılan görüntüleriyle ilgili açıklama

Kanal D dizileri Latin Amerika’da

Kanal D dizileri Latin Amerika’da

Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet