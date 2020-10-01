Dostlar bir arada

İstanbul’un popüler semtlerinden Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nin hemen köşesinde yer alan Nişantaşı Brasserie, pandemi dönemi ve caddenin yeniden yapılanması nedeniyle uzun süre kapılarını kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız açılan mekanın yönetimi Hamdi Daylan, Buket Kaya, Mustafa Otar, Esra Danışmend, Engin Yelkenci ve Ergin Gürel, yine bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.