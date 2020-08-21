Dostlar buluştu

Dostları arasında çok özel bir yere sahip olan İsmet Alpagut, pandemi sürecinde “Arkadaşlarımla doğru dürüst bir araya gelemedim” diyerek, Platin Sitesi’ndeki evinin bahçesinde mini bir yemek daveti verdi. Neslihan Kozanoğlu, Gülbin Simitçioğlu, Hilal Mocan, Ayşe Azizoğlu, Jülide Önengüt ve İnci Gazioğlu’nun buluştuğu yemekte, Azizoğlu’nun doğum günü de kutlandı.