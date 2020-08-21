21.08.2020 - 07:00 |
Dostlar buluştu
Dostları arasında çok özel bir yere sahip olan İsmet Alpagut, pandemi sürecinde “Arkadaşlarımla doğru dürüst bir araya gelemedim” diyerek, Platin Sitesi’ndeki evinin bahçesinde mini bir yemek daveti verdi.
Dostları arasında çok özel bir yere sahip olan İsmet Alpagut, pandemi sürecinde “Arkadaşlarımla doğru dürüst bir araya gelemedim” diyerek, Platin Sitesi’ndeki evinin bahçesinde mini bir yemek daveti verdi. Neslihan Kozanoğlu, Gülbin Simitçioğlu, Hilal Mocan, Ayşe Azizoğlu, Jülide Önengüt ve İnci Gazioğlu’nun buluştuğu yemekte, Azizoğlu’nun doğum günü de kutlandı.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.