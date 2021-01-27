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27.01.2021 - 00:12 |

Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosu...

Düğüm Salonu filmi sinema salonlarında ilgiyle izlenen yerli komedi filmidir. Film, beyazperdenin ardından televizyon ekranlarında da yayımlanıyor. Şahin Irmak'ın senaryosunu kaleme aldığı Düğüm Salonu oyuncuları arasında da Şahin bulunuyor. İşte, Düğüm Salonu filmi detayları...

Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosu...
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Sinemaseverlerin beğeni ile izlediği komedi filmi 2018 yılında vizyona çıktı. Düğüm Salonu filmi yönetmenliğini Hakan Algün yaptı ve yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. Şahin Irmak ise filmin senaristliğini yürüttü. Düğüm Salonu oyuncu kadrosunda kimler var?

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seneler önce tanışıp âşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİM?

Filmin kadrosunda yer alan oyuncular dikkat çekiyor. İşte o isimler:

Şahin Irmak - Serkan
İrem Sak - Hülya
Gonca Vuslateri - Buse
Emre Karayel - Tarık
Duygu Yetiş - Nermin
Onur Buldu - Oğuz
Salih Kalyon - Cemil
Bilge Şen - Züleyha
Nilgün Belgün - Muazzez
Hakan Akın - Levent
Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat
Gazanfer Ündüz - Kenan
Beyti Engin - Davut
Toprak Sağlam - Müjde
Güneş Hayat - Füsun
Murat Karasu - Yaşar
Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı
Evren Duyal - Ayten
Burcu Altın - Cansu
Doğancan Sarıkaya - Osman
Hayko Cepkin 

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