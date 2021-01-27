Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncu kadrosu...

Sinemaseverlerin beğeni ile izlediği komedi filmi 2018 yılında vizyona çıktı. Düğüm Salonu filmi yönetmenliğini Hakan Algün yaptı ve yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. Şahin Irmak ise filmin senaristliğini yürüttü. Düğüm Salonu oyuncu kadrosunda kimler var?

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seneler önce tanışıp âşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİM?

Filmin kadrosunda yer alan oyuncular dikkat çekiyor. İşte o isimler:

Şahin Irmak - Serkan

İrem Sak - Hülya

Gonca Vuslateri - Buse

Emre Karayel - Tarık

Duygu Yetiş - Nermin

Onur Buldu - Oğuz

Salih Kalyon - Cemil

Bilge Şen - Züleyha

Nilgün Belgün - Muazzez

Hakan Akın - Levent

Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat

Gazanfer Ündüz - Kenan

Beyti Engin - Davut

Toprak Sağlam - Müjde

Güneş Hayat - Füsun

Murat Karasu - Yaşar

Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı

Evren Duyal - Ayten

Burcu Altın - Cansu

Doğancan Sarıkaya - Osman

Hayko Cepkin