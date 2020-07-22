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22.07.2020 - 01:38 | | DHA

Dünyaca ünlü isim Çeşme'ye hayranları ile buluşacak

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın gibi dünyaca ünlü isimlerin vokalistliğini yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranları ile buluşacak.

Dünyaca ünlü isim Çeşme'ye hayranları ile buluşacak
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Pop müziğinin kralı Michael Jackson ve dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak bilinen Whitney Houston gibi dünyaca ünlü isimlere vokalistlik yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir'de hayranları ile buluşacak.

Dünyaca ünlü isim Çeşmeye hayranları ile buluşacak




Ünlü sanatçı, 24 Temmuz'da İzmir'in en turistik beldelerinden biri olan Çeşme Alaçatı Port'taki bir mekanda sahne alacak. Hayranları ile bir araya gelecek olan Miles'ın güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor. 

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