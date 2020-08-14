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14.08.2020 - 17:57 |

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy'un tatili bitti

Duygu Sarışın ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Çağatay Ulüsoy, Marmaris'te demirledikleri teknelerinde tatil yaptı. Haftalarca gözlerden uzak, ıssız koylarda gezen sevgililer, sonunda İstanbul'a döndü.

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy'un tatili bitti
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İstanbul'a dönen Duygu Sarışın (29), evlerinin bahçesinde sevgilisi Çağatay Ulusoy'a (33) poz verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı karelere, "Evim güzel evim" notunu yazdı.

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoyun tatili bitti

MARMARİS'TE ROMANTİK TATİL
Karantina günlerini birlikte geçiren oyuncu çift, birçok ünlü gibi tekne tatilini tercih etmişti. Zaman zaman 'ayrılık' iddiaları ile gündeme gelen ancak bu haberleri yalanlayan sevgililer, romantik tatillerinde balık tutarken objektiflere yansımıştı.

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