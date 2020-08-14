Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy'un tatili bitti

İstanbul'a dönen Duygu Sarışın (29), evlerinin bahçesinde sevgilisi Çağatay Ulusoy'a (33) poz verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı karelere, "Evim güzel evim" notunu yazdı.

MARMARİS'TE ROMANTİK TATİL

Karantina günlerini birlikte geçiren oyuncu çift, birçok ünlü gibi tekne tatilini tercih etmişti. Zaman zaman 'ayrılık' iddiaları ile gündeme gelen ancak bu haberleri yalanlayan sevgililer, romantik tatillerinde balık tutarken objektiflere yansımıştı.