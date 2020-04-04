04.04.2020 - 11:53 |
Dwayne Johnson, kızına el yıkamayı öğretti
Corona virüsü nedeniyle, herkes tüm hayatını eve taşımışken The Rock lakabıyla bilinen Dwayne Johnson, iç ısıtan bir video paylaştı.
Kızı Jasmine'e banyoda el yıkamayı öğreten Johnson, kızına şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Dwayne Johnson, çocuklarına düşkünlüğü ile biliniyor.
Johnson, “Corona virüsü yüzünden kendi sosyal mesafemizi koruyoruz. Şimdi şarkı söyleyerek çocuklarıma el yıkamayı öğreteceğim” diyerek minik eğitimine başladı.
Kızının sevimli halleri izleyenlerin içini ısıtırken, 47 yaşındaki aktörü paylaştığı video kısa sürede 16 milyon kez izlendi.