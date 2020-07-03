Ebru Öztürk iş hayatına atılıyor

Giyim tarzı ve şapkasıyla ilgi odağı olan Ebru Öztürk, iş hayatına atılmaya hazırlandığını söyledi.

Yakın arkadaşı olan manken Nur Gümüşdoğrayan ile birlikte tekstil işine adım atacağını belirten Öztürk,"Modellik ve oyunculuk yapmaya devam edeceğim. Uzun süredir üzerinde çalıştığım tekstil işine giriyorum. Çok istediğim bir şey. Yakın zamanda markamızı duyuracağız" diye konuştu.