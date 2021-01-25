Ebru Polat dekoltesine gelen yoruma sert Ã§Ä±ktÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§eken Ebru Polat yine gÃ¼ndemde. Kendi markasÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k reklamÄ±nÄ± yapan Ebru Polat yeni Ã¼rÃ¼nlerini dekolteli pozuyla tanÄ±tÄ±nca olay oldu.

KadÄ±n takipÃ§isinin dekoltesine yaptÄ±ÄŸÄ± yorumu gÃ¶ren Polat Ã§ok kÄ±zdÄ±. KadÄ±n takipÃ§isi Polat'a "Bu kadÄ±n artÄ±k o kadar Ã§Ä±plak ki... HiÃ§bir dekoltesi dikkat Ã§ekici gelmiyor bana. OrtalÄ±k malÄ± misali" yorumunda bulundu.Â

'ERKEKLERDEN Ã‡EKÄ°YORUZ...'

Bu yorumu gÃ¶ren Polat Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±. Ebru Polat takipÃ§isine "Hemcinsine ne Ã§irkin bir Ã¼slup bu yahu! Erkeklerden yeterince Ã§ekiyoruz bir de sizin gibi kadÄ±nÄ±n kadÄ±na dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla mÄ± uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z biz. Sevmezsin beÄŸenmezsin o ayrÄ± ama Ã¼slup denen bir ÅŸey var. Edep dekoltede deÄŸil beyinde baÅŸlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gÃ¶sterdi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla magazin gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmeyen Ebru Polat, bir bankada duran paralarÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, ilgili bankayÄ± etiketleyerek serzeniÅŸte bulunmuÅŸtu.

Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± cesur paylaÅŸÄ±mlarla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Ebru Polat, Twitter'da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj ile bankada duran paralarÄ±nÄ±n buhar olup uÃ§tuÄŸunu iddia etti.

"ACÄ°L ULAÅžIN BANA!"

Ä°lgili bankayÄ± etiketleyerek serzeniÅŸte bulunan ÅŸarkÄ±cÄ±, "HesabÄ±mdaki para nerede? Acil ulaÅŸÄ±n bana! HatlarÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸmÃ¼yor" diyerek isyan etti. Konu hakkÄ±nda Snob Magazin'e aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ebru Polat, "Sorunu hallettiler. Ã‡ok sevindim" ifadelerini kullandÄ±.

"AÄ°LEMDEN ONAY Ã‡IKMADI"

Ebru Polat, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sevgilisi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kiÅŸi hakkÄ±nda "AramÄ±zda Ã§ok yaÅŸ farkÄ± var, kendisi 26 yaÅŸÄ±nda. Ailemden onay Ã§Ä±kmadÄ±" demiÅŸti.





"NÄ°ÅžANLIM"

Ebru Polat, geÃ§tiÄŸimiz aylarda yeni sevgilisi Tolgahan YÄ±ldÄ±z'Ä± basÄ±n mensuplarÄ±na "NiÅŸanlÄ±m" diye tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.