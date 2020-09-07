Ebru Polat: Demet'i sonuna kadar destekliyorum

Demet AkalÄ±nâ€™Ä±n kÄ±zÄ± Hira iÃ§in Ã¶zel Ã¶ÄŸretmen tutmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gelen eleÅŸtirileri Ã§ok saÃ§ma bulduÄŸunu sÃ¶yleyen Polat, "hemen hemen hepimiz Ã¶zel Ã¶ÄŸretmenlerle bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. Bence, Demet AkalÄ±n da kÄ±zÄ± iÃ§in en doÄŸrusunu istemekte haklÄ±, sonuna kadar destekliyorum" diye konuÅŸtu.Â



