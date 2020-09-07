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07.09.2020 - 15:24 |

Ebru Polat: Demet'i sonuna kadar destekliyorum

ÅžarkÄ±cÄ± Ebru Polat, Ã¶nceki gÃ¼n Vadistanbul'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir restorana gelen Polat, gÃ¼ndemdeki Ã¶zel Ã¶ÄŸretmen polemiÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.Â

Ebru Polat: Demet'i sonuna kadar destekliyorum
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Demet AkalÄ±nâ€™Ä±n kÄ±zÄ± Hira iÃ§in Ã¶zel Ã¶ÄŸretmen tutmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gelen eleÅŸtirileri Ã§ok saÃ§ma bulduÄŸunu sÃ¶yleyen Polat, "hemen hemen hepimiz Ã¶zel Ã¶ÄŸretmenlerle bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. Bence, Demet AkalÄ±n da kÄ±zÄ± iÃ§in en doÄŸrusunu istemekte haklÄ±, sonuna kadar destekliyorum" diye konuÅŸtu.Â

Ebru Polat: Demeti sonuna kadar destekliyorum


Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans ettiAralarÄ±ndaki buzlarÄ± erittikten sonra daha fazla objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye baÅŸlayan Beren Saat ve Kenan DoÄŸulu çifti ÅŸimdilerde birbirlerine mesafeli kaldÄ±klarÄ± dönemin acÄ±sÄ±nÄ± çÄ±kartÄ±yor. Beren Saat, eÅŸi Kenan DoÄŸulu'nun konserinde ettiÄŸi dansla beÄŸeni topladÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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