07.09.2020 - 15:24 |
Ebru Polat: Demet'i sonuna kadar destekliyorum
ÅžarkÄ±cÄ± Ebru Polat, Ã¶nceki gÃ¼n Vadistanbul'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir restorana gelen Polat, gÃ¼ndemdeki Ã¶zel Ã¶ÄŸretmen polemiÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.Â
Demet AkalÄ±nâ€™Ä±n kÄ±zÄ± Hira iÃ§in Ã¶zel Ã¶ÄŸretmen tutmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gelen eleÅŸtirileri Ã§ok saÃ§ma bulduÄŸunu sÃ¶yleyen Polat, "hemen hemen hepimiz Ã¶zel Ã¶ÄŸretmenlerle bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. Bence, Demet AkalÄ±n da kÄ±zÄ± iÃ§in en doÄŸrusunu istemekte haklÄ±, sonuna kadar destekliyorum" diye konuÅŸtu.Â
Beren Saat, Kenan DoÄŸuluâ€™nun sahnesinde dans ettiAralarÄ±ndaki buzlarÄ± erittikten sonra daha fazla objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye baÅŸlayan Beren Saat ve Kenan DoÄŸulu çifti ÅŸimdilerde birbirlerine mesafeli kaldÄ±klarÄ± dönemin acÄ±sÄ±nÄ± çÄ±kartÄ±yor. Beren Saat, eÅŸi Kenan DoÄŸulu'nun konserinde ettiÄŸi dansla beÄŸeni topladÄ±.