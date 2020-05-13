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13.05.2020 - 13:45 |

Ebru Şahin doğum gününde hediye istemedi

18 Mayıs'ta 26 yaşına girecek olan oyuncu Ebru Şahin, doğum gününde hediye yerine bağış beklediğini duyurdu.

Ebru Şahin doğum gününde hediye istemedi
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Oyuncu Ebru Şahin, kanser hastası çocuklar için harekete geçti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin şu ifadeleri kullandı:

 'BAĞIŞLAR BENİ ÇOK SEVİNDİRECEK'

"18 Mayıs doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum? @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Bu zor süreçte tedavi ve imkan açısından zorluk çeken Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Hepinize teşekkürler ve sevgiler."

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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