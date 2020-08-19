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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin
19.08.2020 - 10:08 |

Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars’ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor. Eşi ve oğlu ile birlikte Bodrum’da moral tatiline çıkan Şallı, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin
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Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı. Eşi ile birlikte Bodrum’da moral tatili yapıp normal hayata dönmeye çalışan Şallı’dan aşk paylaşımı geldi.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU 

Şallı, Uğur Akkuş’u öperken çektiği bu kareyi Instagram hesabının story kısmından paylaştı.

Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin

'KIYAMET KOPSA DA ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN'

Ardından Şallı'dan bir paylaşım daha geldi. Paylaşımına yazdığı not dikkatlerden kaçmadı. Ebru Şallı, paylaşımın altına "Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin, vazgeçmeyin. (Hz. Muhammed)" yazdı.

Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin

Ebru Şallı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı; "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar."

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