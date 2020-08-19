Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı. Eşi ile birlikte Bodrum’da moral tatili yapıp normal hayata dönmeye çalışan Şallı’dan aşk paylaşımı geldi.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Şallı, Uğur Akkuş’u öperken çektiği bu kareyi Instagram hesabının story kısmından paylaştı.

'KIYAMET KOPSA DA ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN'

Ardından Şallı'dan bir paylaşım daha geldi. Paylaşımına yazdığı not dikkatlerden kaçmadı. Ebru Şallı, paylaşımın altına "Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin, vazgeçmeyin. (Hz. Muhammed)" yazdı.

Ebru Şallı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı; "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar."