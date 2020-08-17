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17.08.2020 - 08:09 |

Ebru Şallı rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Eski manken Ebru Şallı, önceki gün 36 yaşına basan eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşan Şallı, "En mutlu yaşın olsun aşkı. Meleğimin uğuristanı" yazdı. Dört ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Şallı'ya eleştiri yağdı. Ebru Şallı da kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Ebru Şallı rest çekti: Kimseye hesap vermem!
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Posta'nın haberine göre; kendisine gelen eleştirilerin ardından konuşan Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti."

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Ebru Şallı: Doğum günün kutlu olsun aşkım

Dört ay önce lenfoma hastalığı nedeniyle küçük oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, zor günler geçirmiş ve ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'daki evlerine gitmişti.

Son haftalarda paylaştığı tatil fotoğrafları yüzünden eleştirilere maruz kalan Şallı, geçtiğimiz günlerde de "Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver’ demişti. Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda” diye sitem etmişti.

Ebru Şallı rest çekti: Kimseye hesap vermem

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