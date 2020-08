Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları: Çok özledim melek kokulum

15 Ağustos'ta eşi Uğur Akkuş'un 36'ncı yaş gününü kutlayan Ebru Şallı, birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazmıştı. Dört ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Şallı’nın verdiği poz eleştirilmişti.

Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diyerek isyan etmişti.

"HER GECE ETTİĞİM DUAYI KABUL ET"

Ebru Şallı, dün kolunda oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle fotoğrafını paylaştı, "Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum" mesajını yazdı.

43 yaşındaki eski manken, daha sonra ise oğlu ile Bodrum'da çekilen fotoğrafını, "Çok özledim melek kokulum" notuyla Instagram'da yayınladı.