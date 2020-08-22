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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları: Çok özledim melek kokulum
22.08.2020 - 10:23 |

Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları: Çok özledim melek kokulum

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren eski manken, sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımlar yaptı.

Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları: Çok özledim melek kokulum
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15 Ağustos'ta eşi Uğur Akkuş'un 36'ncı yaş gününü kutlayan Ebru Şallı, birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazmıştı. Dört ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Şallı’nın verdiği poz eleştirilmişti.

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Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diyerek isyan etmişti.

"HER GECE ETTİĞİM DUAYI KABUL ET"
Ebru Şallı, dün kolunda oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle fotoğrafını paylaştı, "Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum" mesajını yazdı.

43 yaşındaki eski manken, daha sonra ise oğlu ile Bodrum'da çekilen fotoğrafını, "Çok özledim melek kokulum" notuyla Instagram'da yayınladı.

Ebru Şallıdan Pars paylaşımları: Çok özledim melek kokulum

Ebru Şallıdan Pars paylaşımları: Çok özledim melek kokulum

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