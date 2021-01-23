Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte biyografisi ve diskografisi

Her hafta Cumartesi akşamları STAR TV'de ekrana gelen İBO Show, birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta İBO Show konuklarından biri de Ebru Yaşar. Peki Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar evli mi, eşi kim? İşte Ebru Yaşar'ın biyografisi ve diskografisi...

EBRU YAŞAR KİMDİR?

8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğan Ebru Yaşar şarkıcı.

Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi.

1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı. Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu. O zamanlar adı yoğun bir şekilde İbrahim Tatlıses'le anıldı ama iki sanatçı da bu tür yorumları kesinlikle reddettiler ve çok samimi arkadaş olduklarını açıkladılar. 4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü.

Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu. 27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı.

24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı. Üç dilde (Türkçe, Kürtçe ve Arapça) yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi.2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı. 2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" kliplendirilmiştir.Aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkıya çekilmiştir. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi single çıkarmıştır.

EBRU YAŞAR DİSKOGRAFİSİ: ŞARKILARI

Albümleri



1995: Bu Sahilde

1997: Sevenler Ölmez

1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003: Aşkımız Buraya Kadar

2006: Yeşillenirim

2008: Seviyorum Seni

2011: Delidir

2013: Sanat-ı Ebru

2017: Haddinden Fazla

Single'ları

2012: "Ağlayamıyorum"

2014: "Cumartesi"

2019: "Alev Alev"

2020: "Kalmam"



Klipleri



Bu Sahilde

Bu Sahilde: Haziran 1995

Vurulur Düşlerim

Sevenler Ölmez

Sevenler Ölmez

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş: Şubat 1999

Sırtımdan Vurdu: Haziran 1999

Yalan: Ekim 1999

Aşkımız Buraya Kadar

Aşkımız Buraya Kadar: 27 Mayıs 2003

Yeminim Var: 17 Eylül 2003

O Değil: 5 Ocak 2004

Yeşillenirim

Yeşillenirim: Haziran 2006

Ne Doktorlar Ne Mühendisler: Ağustos 2006

Ateşten Gömlek: Aralık 2006

Gel Neredeysen: Mayıs 2007

Seviyorum Seni

Seviyorum Seni: 29 Ekim 2008

Eğer (Yeni Versiyon)

Kararsızım

Delidir

Delidir: 16 Haziran 2011

Gözlerimde Gece Oldu: 2011



Ağlayamıyorum: 2012

Cumartesi: 2014

Nasıl Uyuyorsun, 17 Mayıs 2017



Ben Ne Yangınlar Gördüm, 4 Ağustos 2017



Havadan Sudan, 28 Ağustos 2017



Öldüm Sahiden, 26 Aralık 2017

En Güzel Yenilgim, 13 Eylül 2018



Alev Alev, 25 Ekim 2019



Kalmam, 11 Mart 2020