Ece Erken: Geçmiş olsun

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ece Erken kendisini hedef alan sahte hesapları uyardı. Bodrum’da sevgilisi ve çocuklarıyla tatil yaptığı iddia edilen Ece Erke aşk haberlerinin ortaya çıkmasından sonra Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programından ayrılmaya karar vermişti. Oğlu Eymen’le zaman geçirmek için ayrılma kararını verdiğini söyleyen Erken avukat sevgilisiyle yollarını ayırdıklarını da sözlerine eklemişti. Güzel sunucunun ayrılık açıklamasının ardından çiftin barıştığı iddia edilmişti. Sosyal medyada ortaya çıkan yasak aşk iddialarına karşı sessizliğini koruyan ünlü sanatçı Instagram hesabından yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Aşk hayatına dair birçok asılsız iddianın ortaya atılmasından şikayetçi olan Erken 1 Ekim’de yürürlüğe konulan sosyal medya yasasından sonra derin bir nefes aldığını ifade etti.

Magazin sayfaları ve kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden kişilere dava açan Ece Erken, sosyal medya düzenlemesiyle birlikte sahte hesaplara meydan okudu. Sosyal medya yasasının detaylarını Instagram hesabından, “Yorumlarla hakaret edenlerin bile başı büyük derde girecek. Böylelikle her istediğini yazan hesaplar tarihe karışacak. Sosyal medya yasası bugün (1 Ekim) itibariyle yürürlüğe girdi. Bu yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazlz kullanıcısı olan Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube başta olmak üzere tüm şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak” sözleriyle açıkladı.

Sosyal medya yasasından memnun olduğunu ifade eden Erken, “Tanımadığınız sadece ünlü diye bilip bilmeden yorum değil hakaretleriniz cezasız kalmayacak. Devam eden davalarımıza ilaç gibi geldi bu yasa. Çıksın kimlikler bakalım. Süreç hızlansın. Magazin sitesi adı altında linç edici yorumlarda kim bulunuyorsa isim isim çıkacak. Geçmiş olsun” notunu ekledi.