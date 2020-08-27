Ece Özdikici sete başaldı

TRT1’de yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan Ece Özdikici, sette eğlenceli halleriyle dikkat çekti.

Güzel oyuncu, pandemi döneminde set sürecini “Normalde yaz döneminde sadece 1,5 ay aramız olur. Corona virüs sebebiyle korunma amaçlı seti erken bitirmiştik. Dört ay gibi uzun bir aramız oldu. Döndüğümüzde herkesle birbirimize uzak ama sıcak bir karşılaşma yaşadık. Sette olmayı özlemişim” dedi.