27.08.2020 - 12:34 |
Ece Özdikici sete başaldı
Oyuncu Ece Özdikici, yaklaşık dört aylık aradan sonra 'Benim Adım Melek' dizisinin yeni sezon çekimleri için kamera karşısına geçti.
TRT1’de yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan Ece Özdikici, sette eğlenceli halleriyle dikkat çekti.
Güzel oyuncu, pandemi döneminde set sürecini “Normalde yaz döneminde sadece 1,5 ay aramız olur. Corona virüs sebebiyle korunma amaçlı seti erken bitirmiştik. Dört ay gibi uzun bir aramız oldu. Döndüğümüzde herkesle birbirimize uzak ama sıcak bir karşılaşma yaşadık. Sette olmayı özlemişim” dedi.