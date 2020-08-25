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25.08.2020 - 08:27 |

Ece Uslu, İstanbul'u terk etti

Oyuncu Ece Uslu, İstanbul'u terk eden ünlüler arasına katıldı. Uslu, setlere ara verip Urla'ya taşındı.

Ece Uslu, İstanbul'u terk etti
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Posta'nın haberine göre; İstanbul’dan taşınan ünlüler kervanına Ece Uslu da katıldı. Ünlü oyuncu, huzur ve sakinlik arayışıyla İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Uslu şimdilerde doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.

Çok önemli bir proje olursa İstanbul'a döneceğini söyleyen güzel oyuncu, "Zaten yıllardır bir ayağım buradaydı" dedi.

Ece Uslu, İstanbulu terk etti

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Karantina günlerini herkes gibi evde geçiren Ece Uslu, bu dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullandı. Hatta bir keresinde para koleksiyonu yaptığını söyleyen oyuncu, iki parçayı takipçileriyle paylaştı.

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Ece Uslu takipçilerini duygulandırdı

Zaman zaman takipçilerini duygulandıran Uslu, mart ayının başında 19 yaşındayken kaybettiği anneannesi hakkında duygusal satırlar kaleme aldı.

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda annesinin doğum gününü kutlayan ve ‘Yaşasaydın 97 olacaktın’ ifadelerini kullanan Ece Uslu şöyle demişti:

“Güzel anneannem benim, bugün doğum günün… eğer yaşasaydın 97 olacaktın, beraber kutlayacaktık. Ben 19’umdaydım seni kaybettiğimde, çok özledim seni. Hep kalbimdesin melek kalpli, pamuk yüzlüm benim.”

25 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni25 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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