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10.04.2020 - 08:20 |

Ece Vahapoğlu: Doktor aşı için eve geldi

Ece Vahapoğlu, 4 aylık bebeği Efe’nin aşısı için evde bakım hizmeti aldığını anlattı.

Ece Vahapoğlu: Doktor aşı için eve geldi

Oğlunun sağlığına dikkat eden Vahapoğlu, “Çoğu anne babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi. Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz. Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim. Hastaneden evde bakım hizmeti aldık. Oğlumuz Efe’nin 4’üncü ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı” diyerek herkesi bilgilendirdi.

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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