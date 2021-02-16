MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Eda Ece kimdir? Yasak Elma oyuncusu Eda Ece kaç yaÅŸÄ±nda, nereli?
16.02.2021 - 09:57 |

Eda Ece kimdir? Yasak Elma oyuncusu Eda Ece kaç yaÅŸÄ±nda, nereli?

Yasak Elma dizinin sevilen ismi Eda Ece ile ilgili ayrÄ±ntÄ±lar merak ediliyor. BirÃ§ok dizi ve filmde rol alan gÃ¼zel oyuncu Yasak Elma'daki rolÃ¼ ile de seyircinin beÄŸenisini topluyor. Peki, Eda Ece kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Ä°ÅŸte Eda Ece'nin hayatÄ± ile ilgili detaylar.

Eda Ece kimdir? Yasak Elma oyuncusu Eda Ece kaç yaÅŸÄ±nda, nereli?
ABONE OL

Eda Ece kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Dizi ve sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n aranan yÃ¼zlerinden olan Eda Ece, son dÃ¶nemde yer aldÄ±ÄŸÄ± Yasak Elma dizisiyle gÃ¼ndemde. Peki, Eda Ece kimdir? Ä°ÅŸte Eda Ece'nin hayatÄ±...

EDA ECE KÄ°MDÄ°R?

Eda Ece 20 Haziran 1990, Ä°stanbul doÄŸumludur. ÅžiÅŸli Terakki Lisesi ve ardÄ±ndan Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesi Psikoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirdi. 3 kÄ±z Ã§ocuklu bir ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. 2011 yÄ±lÄ±nda Show TV'de yayÄ±nlanan Pis Yedili dizisindeki ilk baÅŸrolÃ¼ ile tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ± arttÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda KÄ±zÄ±m Ä°Ã§in sinema filminde oynadÄ±. TRT 1'de yayÄ±nlanmakta olan Beni BÃ¶yle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dÃ¢hil olmuÅŸtur.

2015 yÄ±lÄ±nda Kocan Kadar KonuÅŸ sinema filminde oynadÄ± ve Show TV'de yayÄ±nlanan Ä°liÅŸki Durumu: KarÄ±ÅŸÄ±k dizisinde oynadÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda Kocan Kadar KonuÅŸ: DiriliÅŸ sinema filminde ve GÃ¶rÃ¼mce sinema filminde oynadÄ±. Mahrumlar adlÄ± televizyon filminde oynadÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlÄ± sinema filminde rol aldÄ±.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Yasak Elma dizisinin baÅŸrolÃ¼dÃ¼r.

EDA ECE DÄ°ZÄ°LERÄ° VE FÄ°LMLERÄ°

2004Â Â Â Â Â  Hayat BilgisiÂ Â Â Â Â Â Â  SudeÂ Â Â Â  Konuk

2009Â Â Â Â Â  Bez Bebek (dizi)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Konuk

2010Â Â Â Â Â  Mahpeyker KÃ¶sem SultanÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  BelirsizÂ  YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2011Â Â Â Â Â  AdÄ±nÄ± Feriha KoydumÂ Â Â Â  DenizÂ Â Â  YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2012Â Â Â Â Â  Pis Yedili (dizi)Â Â  CimbomÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  BaÅŸrol

2013Â Â Â Â Â  KÄ±zÄ±m Ä°Ã§inÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TuÄŸbaÂ Â  BaÅŸrol

2014Â Â Â Â Â  Beni BÃ¶yle SevÂ  ZeynoÂ Â  BaÅŸrol

2015Â Â Â Â Â  Kocan Kadar KonuÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â  CerenÂ Â  YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2016Â Â Â Â Â  Kocan Kadar KonuÅŸ: DiriliÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  CerenÂ Â  YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2016Â Â Â Â Â  Ä°liÅŸki Durumu: KarÄ±ÅŸÄ±kÂ Â Â Â Â  ElifÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  BaÅŸrol

2016Â Â Â Â Â  MahrumlarÂ Â Â Â Â Â Â Â  ElaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2017Â Â Â Â Â  Dede Korkut Hikayeleri: BamsÄ± BeyrekÂ Â  BelirsizÂ  BaÅŸrol

2017Â Â Â Â Â  Yol ArkadaÅŸÄ±m (film)Â Â Â Â Â Â  AysunÂ Â  YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2017Â Â Â Â Â  Dede Korkut Hikayeleri: Deli DumrulÂ Â Â Â Â Â  GÃ¼nÃ§iÃ§ekÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  BaÈ™rol

2018Â Â Â Â Â  Deliha 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  EdaÂ Â Â Â Â Â Â  BaÈ™rol

2018Â Â Â Â Â  Yasak Elma (dizi, 2018)Â ÂYÄ±ldÄ±z YÄ±lmazÂ Â Â Â Â Â  BaÈ™rol

Magazin Haberleri Bülteni (16 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

GençlerbirliÄŸi'nde galibiyet hasreti sürüyor

GenÃ§lerbirliÄŸi'nde galibiyet hasreti sÃ¼rÃ¼yor

Trabzon taraftarÄ±ndan kasketlere yoÄŸun ilgi

Trabzon taraftarÄ±ndan kasketlere yoÄŸun ilgi

GençlerbirliÄŸi-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ä°ngiltere'de gündeme oturdu.

GenÃ§lerbirliÄŸi-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ä°ngiltere'de gÃ¼ndeme oturdu.

Fraport TAV Antalyaspor beraberliÄŸe abone oldu

Fraport TAV Antalyaspor beraberliÄŸe abone oldu

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet