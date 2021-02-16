Eda Ece kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Dizi ve sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n aranan yÃ¼zlerinden olan Eda Ece, son dÃ¶nemde yer aldÄ±ÄŸÄ± Yasak Elma dizisiyle gÃ¼ndemde. Peki, Eda Ece kimdir? Ä°ÅŸte Eda Ece'nin hayatÄ±...

EDA ECE KÄ°MDÄ°R?

Eda Ece 20 Haziran 1990, Ä°stanbul doÄŸumludur. ÅžiÅŸli Terakki Lisesi ve ardÄ±ndan Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesi Psikoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirdi. 3 kÄ±z Ã§ocuklu bir ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. 2011 yÄ±lÄ±nda Show TV'de yayÄ±nlanan Pis Yedili dizisindeki ilk baÅŸrolÃ¼ ile tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ± arttÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda KÄ±zÄ±m Ä°Ã§in sinema filminde oynadÄ±. TRT 1'de yayÄ±nlanmakta olan Beni BÃ¶yle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dÃ¢hil olmuÅŸtur.

2015 yÄ±lÄ±nda Kocan Kadar KonuÅŸ sinema filminde oynadÄ± ve Show TV'de yayÄ±nlanan Ä°liÅŸki Durumu: KarÄ±ÅŸÄ±k dizisinde oynadÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda Kocan Kadar KonuÅŸ: DiriliÅŸ sinema filminde ve GÃ¶rÃ¼mce sinema filminde oynadÄ±. Mahrumlar adlÄ± televizyon filminde oynadÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlÄ± sinema filminde rol aldÄ±.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Yasak Elma dizisinin baÅŸrolÃ¼dÃ¼r.

EDA ECE DÄ°ZÄ°LERÄ° VE FÄ°LMLERÄ°

2004Â Â Â Â Â Hayat BilgisiÂ Â Â Â Â Â Â SudeÂ Â Â Â Konuk

2009Â Â Â Â Â Bez Bebek (dizi)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Konuk

2010Â Â Â Â Â Mahpeyker KÃ¶sem SultanÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â BelirsizÂ YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2011Â Â Â Â Â AdÄ±nÄ± Feriha KoydumÂ Â Â Â DenizÂ Â Â YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2012Â Â Â Â Â Pis Yedili (dizi)Â Â CimbomÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BaÅŸrol

2013Â Â Â Â Â KÄ±zÄ±m Ä°Ã§inÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TuÄŸbaÂ Â BaÅŸrol

2014Â Â Â Â Â Beni BÃ¶yle SevÂ ZeynoÂ Â BaÅŸrol

2015Â Â Â Â Â Kocan Kadar KonuÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â CerenÂ Â YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2016Â Â Â Â Â Kocan Kadar KonuÅŸ: DiriliÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CerenÂ Â YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2016Â Â Â Â Â Ä°liÅŸki Durumu: KarÄ±ÅŸÄ±kÂ Â Â Â Â ElifÂ Â Â Â Â Â Â Â Â BaÅŸrol

2016Â Â Â Â Â MahrumlarÂ Â Â Â Â Â Â Â ElaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2017Â Â Â Â Â Dede Korkut Hikayeleri: BamsÄ± BeyrekÂ Â BelirsizÂ BaÅŸrol

2017Â Â Â Â Â Yol ArkadaÅŸÄ±m (film)Â Â Â Â Â Â AysunÂ Â YardÄ±mcÄ± Oyuncu

2017Â Â Â Â Â Dede Korkut Hikayeleri: Deli DumrulÂ Â Â Â Â Â GÃ¼nÃ§iÃ§ekÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BaÈ™rol

2018Â Â Â Â Â Deliha 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EdaÂ Â Â Â Â Â Â BaÈ™rol

2018Â Â Â Â Â Yasak Elma (dizi, 2018)Â ÂYÄ±ldÄ±z YÄ±lmazÂ Â Â Â Â Â BaÈ™rol