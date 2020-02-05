Eda Taşpınar pişman oldu

Eda Taşpınar'ın Meksika-Tulum tatilinde yediği çekirge salatası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Sosyetik güzele ağır eleştiriler geldi. Bunların arasında ünlü isimler de vardı.

Posta'nın haberine göre; bundan pişman olan Taşpınar, hesabını yorumlara kapatmış ve bir yakınına şöyle dert yandığı öne sürüldü:

“Paylaşmak doğru değildi. Keşke yapmasaydım. Yorumları okudum, gerçekten üzüldüm.”