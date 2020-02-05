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05.02.2020 - 08:15 |

Eda Taşpınar pişman oldu

Çıktığı tatillerde birbirinden ilginç yiyecekleri deneyen Eda Taşpınar, son olarak Tulum'da bir tabak dolusu çekirge yemişti. Ancak Taşpınar'ın bunu sosyal medya hesabından paylaştığına pişma olduğu iddia edildi.

Eda Taşpınar pişman oldu

Eda Taşpınar'ın Meksika-Tulum tatilinde yediği çekirge salatası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Sosyetik güzele ağır eleştiriler geldi. Bunların arasında ünlü isimler de vardı.

Posta'nın haberine göre; bundan pişman olan Taşpınar, hesabını yorumlara kapatmış ve  bir yakınına şöyle dert yandığı öne sürüldü:

“Paylaşmak doğru değildi. Keşke yapmasaydım. Yorumları okudum, gerçekten üzüldüm.”

Eda Taşpınar pişman oldu

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