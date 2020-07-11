Editörün seçtikleri

Gökkuşağı etkisi

Twist ‘İlkbahar-Yaz 2020’ koleksiyonu, mevsimin getirmiş olduğu yetkiye dayanarak tüm enerjisini sokaklara taşımaya hazır... Farklı ilhamlarla tasarımlara hayat veren detaylar, sezonun stil kodunu baştan yazıyor ve şehirden sahillere doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor.

Yaz enerjisi

Ev ve yaşama dair farklı öneriler sunan Paşabahçe mağazaları, geniş ürün alternatifleriyle bu yaz da evlerinizi güzelleştirmeye devam ediyor. Her bütçeye uygun seçkiler, birbirinden farklı yaz konseptli yeni sezon ürünleri evlerinize yaz sıcaklığını getiriyor.













Kişiye özel

Ramsey’in ‘Tuxedo’ koleksiyonu mağazalarda ve online olarak satışa sunuldu. Marka, kişiye özel dikim Made to Measure hizmetiyle kumaşından aksesuarlarına kullanıcısının seçimlerine göre şekillenen, smokin ve takım elbiseye sahip olma ayrıcalığı sağlıyor.

Romantik koleksiyon

Flormar, mevsimin hayalperest ve romantik hislerinden ilham alan yeni koleksiyonu ‘Nu Romantic’ ile modern ve feminen görünümü bir arada sunuyor. Ayrı kategorilerde, oldukça güçlü performanslara sahip, sezonun trend renklerinden oluşan 12 farklı ürünle, yazın renklerini temsil ediyor.

Güvenli ve keyifli

Çocukların kendi başlarına bardak kullanmaya başlama süreçleri genelde minik kazalarla geçer. Bardak devrilir, içindeki dökülür, etraf dağılır ve bu alışana dek böyle devam eder. Bu süreci kolaylaştırmak için tasarlanan Tommee Tippee Devrilmez Süper Bardak, devrilmeme özelliğiyle artık sofraları güvenli ve keyifli hale getirmeyi hedefliyor.