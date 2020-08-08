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08.08.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

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Lale Danışman

Göz alıcı şıklık

Ünlü tasarımcıların koleksiyonlarını aynı çatı altında satışa sunan Gizia Gate, yeni sezonda da stilinize eşlik ediyor. Zeynep Erdoğan’ın vintage çizgisini yansıtan tasarımları, püsküllerden oluşan zamansız ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Lila, uçuk mavi ve sarı renklerinin göz doldurduğu parçalar, kalın kemerler, fırfır detaylar ve işlemelerle hareket kazanıyor.

Editörün seçtikleri

Teknoloji çağı

Bosch Ev Aletleri’nin yeni ‘Serie I 6’ kablosuz şarjlı dik süpürgesi, Bosch Power for ALL sistemi ile entegre değiştirilebilir pili sayesinde ara vermeye gerek olmadan sınırsız kullanım sunuyor. Model, markanın elektrik süpürgesi alanındaki 80 yılı aşkın teknik birikimi sonucunda geliştirildi.

Editörün seçtikleri

Gökyüzü mottosu

OMEGA’nın 29 mm’lik Constel-lation modelleri, yıldızlarla dolu gökyüzünü anımsatıyor. Aventurin kadranlarıyla, ışıltılı mavi camın güzelliğini kucaklayan kadran, kasası ve bilezik malzemeleriyle iddiasını ortaya koyuyor.

Editörün seçtikleri

Farkındalığa dikkat!

Nike’ın, bugüne kadar tasarladığı sürdürülebilir modelleri içerisinde yüzde 50 oranında, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip Nike Air Vapormax 2020 Flyknit, tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayakkabının içeriği, çeşitli unsurların dairesel ilkelerinin yaratıcı bir uygulamasıyla ve yarı oranında geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor.

Editörün seçtikleri

Ferah mekanlar

Uygulandığı her mekanda şık etki yaratan, karakteristik görünümüyle zemin tasarımlarına dinamizm katan balıksırtı parkeler, döşeme trendlerinin son gözdesi. Geniş zeminlerde standart parkelerin boğucu görünümünü kırarken, ferah dekorasyon anlayışının temsili oluyor.

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Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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