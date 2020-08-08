Editörün seçtikleri

Göz alıcı şıklık

Ünlü tasarımcıların koleksiyonlarını aynı çatı altında satışa sunan Gizia Gate, yeni sezonda da stilinize eşlik ediyor. Zeynep Erdoğan’ın vintage çizgisini yansıtan tasarımları, püsküllerden oluşan zamansız ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Lila, uçuk mavi ve sarı renklerinin göz doldurduğu parçalar, kalın kemerler, fırfır detaylar ve işlemelerle hareket kazanıyor.

Teknoloji çağı

Bosch Ev Aletleri’nin yeni ‘Serie I 6’ kablosuz şarjlı dik süpürgesi, Bosch Power for ALL sistemi ile entegre değiştirilebilir pili sayesinde ara vermeye gerek olmadan sınırsız kullanım sunuyor. Model, markanın elektrik süpürgesi alanındaki 80 yılı aşkın teknik birikimi sonucunda geliştirildi.

Gökyüzü mottosu

OMEGA’nın 29 mm’lik Constel-lation modelleri, yıldızlarla dolu gökyüzünü anımsatıyor. Aventurin kadranlarıyla, ışıltılı mavi camın güzelliğini kucaklayan kadran, kasası ve bilezik malzemeleriyle iddiasını ortaya koyuyor.

Farkındalığa dikkat!

Nike’ın, bugüne kadar tasarladığı sürdürülebilir modelleri içerisinde yüzde 50 oranında, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip Nike Air Vapormax 2020 Flyknit, tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayakkabının içeriği, çeşitli unsurların dairesel ilkelerinin yaratıcı bir uygulamasıyla ve yarı oranında geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor.

Ferah mekanlar

Uygulandığı her mekanda şık etki yaratan, karakteristik görünümüyle zemin tasarımlarına dinamizm katan balıksırtı parkeler, döşeme trendlerinin son gözdesi. Geniş zeminlerde standart parkelerin boğucu görünümünü kırarken, ferah dekorasyon anlayışının temsili oluyor.