MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
12.09.2020 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
ABONE OL

Editörün seçtikleri

 

Kapsül koleksiyon 

LC Waikiki ve Oopscool’un imzasıyla hazırlanan ‘Oopscool x LC Waikiki Soul of Nature’ koleksiyonu, markanın internet sitesi üzerinden modaseverlerin beğenisine sunuldu. 40 farklı desenden oluşan kapsül seçkiler, çiçek kombinasyonlarını ve renklerini yansıtıyor.

Editörün seçtikleri

Nemlendiricili kolonya

Kolonya uzmanı Selin, nemlendirici özelliğiyle fark yaratan yeni kolonyasıyla limonun ferahlığını ve gliserinin ipeksi yumuşaklığını bir arada sunuyor. Günlük yaşamınızda ferahlamanıza ve el hijyenini sağlamanıza yardımcı olan ürün, nemlendirici etkisiyle artık ellerinize bakımda da yardımcı olacak.

Editörün seçtikleri

Şık adımlar

Ayakkabı tutkunları için hazırladığı hediye kampanyasıyla alışverişi eğlenceli hale getiren Ayakkabı Dünyası, şehir karmaşasında gün boyunca şık adımlar sunuyor. Ayakkabı Dünyası’nın ‘1 Alana 1 Hediye’ kampanyasından faydalanan modaseverler, en tarz modellerin sahibi olma şansını yakalıyor.

Editörün seçtikleri

Fön havası

Kabarık ve şekil vermekte zorlandığınız saçlarla başınız dertte mi? Fuer Kozmetik’in ürettiği Natura Keratin, asi saçlara özel çözüm sunuyor. Formaldehit ve zararlı kimyasal içermeyen ürün, ‘Brezilya Fönü Seti’yle zor şekil alan saçlara parlak ve düz bir görünüm vadediyor.

Editörün seçtikleri

Özel seçki

125’inci yıl dönümünü çok özel ve eşsiz bir koleksiyonla taçlandırarak, dikkatleri üzerine çeken Atelier Rebul, kutlamalarına ‘Limited Gold Collection’ ile devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilip, som altın rengi şişelerle benzersizleştirilen kokular, şık siyah el yapımı kutu içerisinde sunuluyor.

Editörün seçtikleri

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazak filminde rol aldı

Kazak filminde rol aldı

Mutfakta eğlence var

Mutfakta eğlence var

Eğitim için koşu

Eğitim için koşu

Sanat ve moda buluştu

Sanat ve moda buluştu

Sıradaki Haber