Editör'ün seçtikleri





Kapsül koleksiyon



LC Waikiki ve Oopscool’un imzasıyla hazırlanan ‘Oopscool x LC Waikiki Soul of Nature’ koleksiyonu, markanın internet sitesi üzerinden modaseverlerin beğenisine sunuldu. 40 farklı desenden oluşan kapsül seçkiler, çiçek kombinasyonlarını ve renklerini yansıtıyor.

Nemlendiricili kolonya

Kolonya uzmanı Selin, nemlendirici özelliğiyle fark yaratan yeni kolonyasıyla limonun ferahlığını ve gliserinin ipeksi yumuşaklığını bir arada sunuyor. Günlük yaşamınızda ferahlamanıza ve el hijyenini sağlamanıza yardımcı olan ürün, nemlendirici etkisiyle artık ellerinize bakımda da yardımcı olacak.

Şık adımlar

Ayakkabı tutkunları için hazırladığı hediye kampanyasıyla alışverişi eğlenceli hale getiren Ayakkabı Dünyası, şehir karmaşasında gün boyunca şık adımlar sunuyor. Ayakkabı Dünyası’nın ‘1 Alana 1 Hediye’ kampanyasından faydalanan modaseverler, en tarz modellerin sahibi olma şansını yakalıyor.

Fön havası

Kabarık ve şekil vermekte zorlandığınız saçlarla başınız dertte mi? Fuer Kozmetik’in ürettiği Natura Keratin, asi saçlara özel çözüm sunuyor. Formaldehit ve zararlı kimyasal içermeyen ürün, ‘Brezilya Fönü Seti’yle zor şekil alan saçlara parlak ve düz bir görünüm vadediyor.

Özel seçki

125’inci yıl dönümünü çok özel ve eşsiz bir koleksiyonla taçlandırarak, dikkatleri üzerine çeken Atelier Rebul, kutlamalarına ‘Limited Gold Collection’ ile devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilip, som altın rengi şişelerle benzersizleştirilen kokular, şık siyah el yapımı kutu içerisinde sunuluyor.