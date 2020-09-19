Editörün seçtikleri

Sofistik ve rafine

‘W Collection Erkek Sonbahar-Kış Koleksiyonu’ konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Rafine ve sofistike stile sahip şehirli erkeklerden ilhamını alan seçkiler, çabasız silüetleri, zengin ürün çeşitliliği, teknolojinin yansıması olan kumaş dokularıyla öne çıkıyor.

Botoks etkisi

Christian Breton’un yeni ürünü Liftox Face Krem, kırışıklıkların etkisini azaltırken, daha sıkı ve pürüzsüz bir görünüm yaratmaya yardımcı. Yılan zehiri peptiti, değerli havyar özü ve kolajenin mükemmel birlikteliğinden oluşan ilk cilt bakım kremi, anında botoks etkisi vadediyor.

Masalsı koleksiyon

Selin Beauty’nin yeni çıkan far ve ruj koleksiyonu, doğal ve parlak tonların başrolde olduğu seçkiler, kalıcılığıyla dikkat çekiyor. Her renk ve cilt tipine hitap eden ürünler, kadınların vazgeçilmezi olma yolunda iddiasını ortaya koyuyor.











Nem terapisi

Yazın güneşin etkisiyle kuruyan saç sürekli neme ihtiyaç duyar. Özenle seçilmiş saf içeriklerden oluşan vegan saç ürünleri markası Authentic Beauty Concept’in Hydrate serisi, bunun için geliştirildi. Antioksidan özellikleriyle bilinen favori yaz meyvesi mango ile yatıştırıcı ve arındırıcı özelliklere sahip fesleğen özlerini bir araya getiren ürün, her saç tipine uygun.

Evinize özel şıklık

Taç, kendi stiliyle kombinler yaratarak yaşam alanlarına özgün dokunuşlar yapmak isteyenlere ‘Boutique Koleksiyonu’nu sunuyor. Mix&Match özelliği taşıyan koleksiyonla farklı tarz ve renklerdeki çarşaf, pike veya yastık kılıfı aynı koleksiyondaki farklı bir nevresimle istenilen şekilde kombinlenebiliyor.