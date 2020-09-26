Editör'ün seçtikleri

Sağlıklı güzellik

Naturagen Kolajen, ürünlerini farklı formlarda Health Assist, Beauty Assist ve Life Assist olmak üzere üç seride sunuyor. Naturagen Kolajen’in yüzde 100 yerli, sığırdan üretilen, farklı kolajen miktarlarına sahip ürünleri, yepyeni aromalarla tüketicilerle buluştu.

Parfüm tutkunlarına

Giorgio Armani, feminenliğin derin ve özgür ruhlu yeni vizyonunu temsil eden, sürdürülebilirliğe olan bağlılık ilkesiyle tasarlanan yeni kadın parfümü My Way’i parfüm tutkunlarıyla buluşturdu. Dünyanın dört bir yanından toplanan içerikleri ve harmanlama yöntemleriyle üretilen ürün, yeniden doldurulabilir şişesiyle çevresel etkileri azaltmaya odaklandı.

Gökkuşağı misali

Joinus, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Ekru, mavi, camel, gri, lila ve kırmızı renklerin başrolde olduğu tasarımlarda, ikili pantalon kombinler, etek ve ceketler, gündüzden geceye uzanan şıklık sunuyor.

Ergonomik yatak

Kilim Mobilya Uyku Grubu’nun yeni yatağı ‘Kilim Design’ görücüye çıktı. Ekibin, günümüz koşulları ve ihtiyaçlarını dikkate alarak titizlikle geliştirdiği, yepyeni bir uyku deneyimiyle kullanıcılardan tam puan alan ürün, bakterilere geçit vermeyen özelliğiyle dikkat çekiyor.

Gençlik iksiri

Cilt sağlığını iyileştiren ve yaşlanma belirtilerine karşı savaşan SkinCeuticals, farklı cilt tipleri için geliştirdiği antioksidan serumlarıyla, 20 yaşın üzerindeki herkes için çevresel faktörlere karşı cilt koruması sunuyor. Ciltteki birikmiş hasarın onarılmasında yardımcı seçki, karma ve lekeye eğilimli ciltlerde canlılık vadediyor.