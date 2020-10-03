Editör'ün seçtikleri

Evde konfor

Yeni İnci, ‘2020 Sonbahar&2021 Kış Pijama Koleksiyonu’yla evlerde moda rüzgarı estiriyor. Her daim şık olmak isteyenlerin severek tercih edeceği seçkiler, kumaşı ve nefes alabilen dokusu sayesinde konfor sunuyor.

Otantik hava

Paşabahçe Mağazaları, sonbaharın huzurunu yepyeni ürünleriyle ev ve yaşam alanlarına taşıyor.

Puflardan mumluklara, cam demliklerden kase ve kupalara kadar birçok alternatif bulunuyor. Dome ve Elips mumluklar, romantizm vadediyor.

Nem dopingi

Yaz aylarında yıpranan, güçsüzleşen saçlar için bakım ve onarım ikilisi Kérastase Fusio Dose ve Fusio Scrub, saçınızı güçlendirip canlandırırken,

eşsiz ve pratik bir bakım deneyimi yaşatmayı da hedefliyor. Beş farklı konsantre, altı farklı destekleyici içeren seri, kısa sürede kişiselleştirilmiş bir bakım deneyimi sunuyor.

Çabasız şıklık

Çabasız şıklık vadeden Cacharel, desen ve kumaş bütünlüğünü yakalayarak, kombin hazırlamaya imkan tanıyor. Keten ve pamuk karışımından oluşan parçalarla devam eden sıcak havaların keyfini yaşayabilir, Mix&Match takım özelliğiyle ceket ve pantolonlarda farklı bedenleri seçme özgürlüğüne sahip olabilirsiniz.

Akdeniz esintisi

Aqua Di Parma, adını İtalyan yaşam tarzının sürdürülebilirlik manifestosundan ilham alarak yarattığı Colonia Futura Koleksiyonu ile Akdeniz kıyılarının gelenek göreneklerine saygı niteliğinde bir koku sunuyor. Ürün, Akdeniz’in kültürel mirasının olağanüstü dokusuyla kokudan daha fazlasını hissettiriyor.