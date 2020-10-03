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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
03.10.2020 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
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Evde konfor

Yeni İnci, ‘2020 Sonbahar&2021 Kış Pijama Koleksiyonu’yla evlerde moda rüzgarı estiriyor. Her daim şık olmak isteyenlerin severek tercih edeceği seçkiler, kumaşı ve nefes alabilen dokusu sayesinde konfor sunuyor.

Editörün seçtikleri

Otantik hava

Paşabahçe Mağazaları, sonbaharın huzurunu yepyeni ürünleriyle ev ve yaşam alanlarına taşıyor.
Puflardan mumluklara, cam demliklerden kase ve kupalara kadar birçok alternatif bulunuyor. Dome ve Elips mumluklar, romantizm vadediyor.

Editörün seçtikleri

Nem dopingi

Yaz aylarında yıpranan, güçsüzleşen saçlar için bakım ve onarım ikilisi Kérastase Fusio Dose ve Fusio Scrub, saçınızı güçlendirip canlandırırken,
eşsiz ve pratik bir bakım deneyimi yaşatmayı da hedefliyor. Beş farklı konsantre, altı farklı destekleyici içeren seri, kısa sürede kişiselleştirilmiş bir bakım deneyimi sunuyor.

Editörün seçtikleri

Çabasız şıklık

Çabasız şıklık vadeden Cacharel, desen ve kumaş bütünlüğünü yakalayarak, kombin hazırlamaya imkan tanıyor. Keten ve pamuk karışımından oluşan parçalarla devam eden sıcak havaların keyfini yaşayabilir, Mix&Match takım özelliğiyle ceket ve pantolonlarda farklı bedenleri seçme özgürlüğüne sahip olabilirsiniz.

Editörün seçtikleri

Akdeniz esintisi

Aqua Di Parma, adını İtalyan yaşam tarzının sürdürülebilirlik manifestosundan ilham alarak yarattığı Colonia Futura Koleksiyonu ile Akdeniz kıyılarının gelenek göreneklerine saygı niteliğinde bir koku sunuyor. Ürün, Akdeniz’in kültürel mirasının olağanüstü dokusuyla kokudan daha fazlasını hissettiriyor.

Editörün seçtikleri

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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