Editör'ün seçtikleri

Ev şıklığı

Özdilek’in ‘Decora Kadife Happy Aile Bornoz Seti’, banyo sonrası konfor dışında, soğuk havalara karşı evde keyif sunuyor. Pastel tonları ve özel dokulu kumaşlarıyla dikkat çeken seçkiler, alışveriş için alternatif oluşturuyor.

Nem dopingi

Sağlıkla ışıldayan bir cilt görünümü için doğal içeriklerden oluşan güçlü ve etkili formüller sunan Vichy, 89 yaşında! Kadınların cilt bakımında en büyük yardımcısı olmayı hedefleyen marka, dermatologlar tarafından tavsiye edilen etkin formüllü ürünler geliştirirken ‘Mineral 89’ için de özel bir şişe tasarladı.

Özel koleksiyon

Pandora, Lucasfilm iş birliğiyle hazırladığı ve ilhamını ‘Star Wars’tan alan özel bir koleksiyonla geliyor. Merakla beklenen koleksiyon, yapımın karakter ve sembollerinden oluşan bilezik, charmlar ve bir koleksiyoner mücevherden oluşuyor.

Fön etkisi

Her an parlak ve güçlü saça sahip olmak şüphesiz her kadının hayali... Ancak güneş, havuz kimyasalları ve bakım rutinleriyle birlikte yaz sonrası saç yıpranarak, güçlü görünümünü zamanla kaybedebiliyor. Remington, tüm bu sorunları tek bir cihazla ortadan kaldırmayı amaçlarken, Shine Therapy PRO Saç Düzleştirici’yle hem parlak hem de ipeksi bir görünüm vadediyor.

Klasikten günümüze!

Beauty Omelette’nin merak edilen sonbahar-kış koleksiyonu, online adresinde ve mağazasında satışa sunuldu. Klasiğin günümüze uyarlanmış halini tüketiciyle buluşturan marka, yün ağırlıklı kazaklar ve ceketler, kaşe kabanlar, saten-kanvas pantolonlarla iddialı tarzlara hitap ediyor.