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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
24.10.2020 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
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Yıllara set çekin!

Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, pro-kolajen ve hyaluron içeren, 30, 40 ve 50 yaş üzeri ciltlere özel formülüyle ihtiyacınız olan bakımı sağlıyor. Yoğun bir şekilde nemlendirme sağlayan ürün, kırışıklık karşıtı etkisiyle yılları geri sarmayı hedefliyor.

Editörün seçtikleri

Doğanın renkleri

Kip, ilhamını modanın doğayla uyumundan alan ‘Adaptibility’ temalı koleksiyonuyla sezona iddialı bir giriş yaptı. Tasarımlarda, siyah, lacivert ve vizon gibi ana renklerin yanı sıra safran, haki, yağ yeşili, mint, kiremit, petrol mavisi gibi canlı renkler de ön planda.

Editörün seçtikleri

Sağlık iksiri

Amerika’da üretilen Sugar Bear Hair vitaminleri, artık Türkiye’de! Katkı maddesi içermeyen özel reçetesiyle saçı güçlendirdiği kadar, cilt ve tırnak bakımı konusunda da iddialı ürün, içeriğindeki A, D3, E, B5, B6 ile B 12 vitaminleri, biotin, kolin, inositol ve folik asitle gerçek bir multivitamin formülüne sahip olduğunun altını çiziyor.

Editörün seçtikleri

Teknolojik seçim

Tchibo’nun piyasaya sunduğu çatal-bıçak temizleyici entegre vantuzları, yarıya kadar suyun içinde kalacak şekilde lavaboya sabitlenerek pratik temizlik sağlıyor. Dayanıklı fırçası sayesinde çizmeden derinlemesine temizleyen aparat, fırça kıllarının kolay temizlenebilmesi için katlanabiliyor.

Editörün seçtikleri

El işçiliği

Kişiye özel tasarımları ve butik ürünleriyle adından söz ettiren Lion Diamond, sonbahar koleksiyonuyla her zevke hitap ediyor.
18 ayar el işçiliğiyle tek tek üretilmiş olan montürler rose ve gold rengi takılara yeni sezonda siyah, kahverengi ve bakır tonlarında rodaj teknikleri uygulandı.

Editörün seçtikleri

Magazin Haberleri Bülteni (24 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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