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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
14.11.2020 - 07:00 |

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Editör'ün seçtikleri
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Isıtan ceket

Ramsey, bu kış bir ilki gerçekleştirdi ve ‘Isıtan Ceket’i satışa sundu. Cep telefonundan kontrol edilebilen ve 65 dereceye kadar ısınabilme özelliğine sahip ürün, sizi kat kat giyinmenize gerek olmadan sıcacık tutarken şıklığınızı da koruyor.

Editörün seçtikleri

Pratik temizlik

Solo, günlük temizliği kolaylaştıran ıslak yüzey temizleme mendili ürünleriyle raflardaki yerini aldı. Mutfak ve banyo için ayrı, tüm yüzeyler için ayrı paketlerde sunulan ‘Solo Yüzey Temizleme Mendilleri Serisi’ ile temizlik daha hijyenik ve pratik hale geliyor. Serinin iki ürünü de deterjan katkılı formülü ve yüzey çizmeyen özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bahçeden sofraya

Aynı bahçenin toprağında özenle yetişen, Peyman uzmanlığı ile üretilen çiğ ve kavrulmuş kuruyemişle, kuru meyve ürünleri artık ‘Bahçeden’ markasıyla sevenlerine ulaşacak.

Editörün seçtikleri

Son teknoloji ürünler...

JBL, oyunculara rekabet avantajı ve sürükleyici bir deneyim sağlayan JBL Quantum serisi ile fark yaratmayı hedefliyor. Ürün, oyuncuların çapraz ateşleri tespit etmekten en ufak düşman hareketlerine kadar tüm ses detaylarının algılanmasını sağlarken, yankı engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Özgün tasarım

Renklerin pozitif enerjisini taşıyan ve özgün koleksiyonlarıyla yaşam alanlarını keyifli hale dönüştüren Bella Maison, ‘Çok Çok İndirim Günleri’ kampanyasını başlattı. Dünya genelinde alışveriş festivaline dönüşen 11.11 ve İndirimli Cuma’ya özel kasım ayı içerisinde belirlenen tarihlerde tüm mağazalar ve bellamaison.com’da her 250 TL ve üzeri alışverişlerde ek 50 TL indirim uygulanıyor.

Editörün seçtikleri

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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