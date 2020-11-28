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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
28.11.2020 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
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 Sportif şıklık

‘Efsane DESA Günleri’ne özel seçili deri giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar alışverişlerinizde DESA mağazalarında ve online satışta indirim başladı. Marka, hijyenik paketleme ve hızlı kargoyla konforlu alışveriş vadediyor.

Editörün seçtikleri

Çevre dostu

Sürdürülebilir ve çevre dostu alternatiflere hayatımızda yer açmak için ilham veren We Are Paradoxx, doğa ve hayvan dostu ürünler arayanların tercihi. Formülas-yonlarında doğal ve organik maddeler kullanmaya kararlı olan marka, hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilirken, içeriğinde sülfat ve mineral yağ bulundurmuyor.

Pratik düşünme

Çocuklarda, el-beyin koordinasyonunu artırma, sorun çözme ve benzeri gelişim süreçlerinin tamamlanmasına destek olan Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle, ekran bağımlılığını azaltıyor. Ürün, problem çözme yeteneğinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Editörün seçtikleri

Yeni yıl koleksiyonu

Pandora’da beklenen indirim günleri başlıyor! Marka, yeni yılda stilini birbirinden iddialı mücevherlerle tamamlamak ve sevdiklerine hediye etmek isteyenlere, 30 Kasım’a kadar seçili ürünlerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Kişiye özel!

Royal Breed, kişiye özel kıyafet diken usta modacıların sunduğu zarafet ve özgünlüğü, modern hayatın gerektirdiği pratiklik, hızlı teslimat ve zengin seçeneklerle buluşturuyor. www.royalbreed.com.tr adresinde, özel ölçü, yaka, cep, manşet seçimleriyle beş gün içerisinde özel ahşap kutusu ile verilen adrese teslim ediliyor.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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