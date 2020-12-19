Editör'ün seçtikleri





Kapsül koleksiyon

Knitss, ‘Yeni Yıl Kapsül Koleksiyonu’ ile yeni başlangıçlara eşlik ediyor. Nefes alabilen yüzde 100 İtalyan ipliklerle üretilen seçkilerden kimono pantolon takımı, farklı tonlardaki elbiselerle kadın siluetini güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor ve yılbaşı stilinize şıklık katıyor.

Her yaşa, her tarza

Ayakkabı Dünyası, hem klasik tarza hem sokak stiline uyum sağlayan seçkileri, yılbaşı hediye alternatifleri arasında sunuyor. Bootie’ler, binici çizmeleri ve western botlar yeni yılda retro görünümü modern tarzla birleştirirken, pimli troklu botlar da midi elbiseler ve skinny jean’lerle uyumlu bir görünüm yakalamayı hedefliyor.

Çevre dostu

Pinko, kış sezonuna, doğayı, hayvanları ve tüm gezegeni önemseyen iş etiğiyle, sürdürülebilir yaşam koşullarını benimseyen bakışıyla #PINKOtakecare ile devam ediyor. Renkli kaban, kazak ve pantolonların yanında iddialı seçkiler sunan marka, şıklığın kodlarını yeniden yorumluyor.

Yeni yıl ışıltısı

Sephora Collection, ilham veren yeni yıl hediyelerini güzellik tutkunlarının beğenisine sunuyor. Işıltılı farlar, parıltılı dudaklar, canlı allıklarıyla renkli makyaj yeni yıl coşkusuna ortak oluyor. Pullu makyaj çantası ve yeniden kullanılabilir göz maskesi de yılbaşı ruhunu en iyi yansıtan ürünler arasında.

Sofralar şenlensin!

Güral Porselen, sevdiklerimizle neşemizi, umudumuzu paylaşabileceğimiz şık sofra tasarımlarıyla yılbaşında da dikkat çekmeyi amaçlıyor. Marka, sohbeti, iyi dilekleri ve geleceğe dair planları paylaşabileceğimiz bu güzel gecede, tüm aileyi aynı sofrada birleştiriyor.